Zaak gruwelmoord uitgesteld omdat beklaagde bijkomende advocaat wil

Een dag voor de behandeling van zijn zaak, heeft de Roemeen Ludovic Z. een derde advocaat in de arm genomen. Die vroeg meer tijd om het dossier te kunnen instuderen.

De correctionele rechtbank van Antwerpen besliste om de zaak uit te stellen naar september. Ludovic Z. wordt vervolgd voor de gruwelijke moord op zijn ex-vriendin Dorina Stef. Hij had de Roemeense op 27 mei 2015 de keel overgesneden in haar appartement aan de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid. Daarna had hij haar vanop het balkon naar beneden geduwd.