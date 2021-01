Justitie Zaak ontvoering Ilias uitgesteld tot 8 februari

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Voor de rechtbank is vanochtend de zaak ingeleid over de ontvoering van Ilias uit Mortsel. De jongen was in september enkele dagen spoorloos verdwenen. Hij bleek in het gezelschap van zijn oom te zijn, die met hem wilde gaan kamperen. De twintiger moet nu terechtstaan voor ontvoering. Zijn zaak wordt op 8 februari behandeld.