Zaak op Bredabaan gesloten na meerdere inbreuken

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om een inrichting op de Bredabaan te sluiten. De zaak blijft gedurende twee maanden, tot en met 28 februari 2022, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Naar aanleiding van verschillende meldingen met betrekking tot storend rondhanggedrag en overlast in een inrichting op de Bredabaan, ging de politie over tot het meermaals controleren van de zaak. Deze werd echter vaak slotvast gehouden, wat een controle door de politie bemoeilijkte.

Tijdens verschillende gecoördineerde acties bleken er in de voorste verbruiksruimte geen klanten aanwezig, maar wel achteraan. Geen van hen was in het bezit van drank of andere waren die in de zaak verkocht werden. Er werden drugs aangetroffen en de geur van cannabis waargenomen. Verder bleek er in de achterbouw op de gelijkvloerse verdieping een illegale ruimte ingericht te zijn voor weddenschappen en op de bovenverdieping was een kamer ingericht als pokerruimte met bijhorende pokertafel.

Tijdens een andere controle in het kader van de naleving inzake het sluitingsuur, opgelegd in het kader van de federale maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19, bleek er om 23.23 uur nog licht in de zaak te branden en waren er nog klanten aanwezig. Op verschillende plaatsen in de zaak werden opnieuw drugs aangetroffen.

De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in de inrichting op de Bredabaan herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. Dit heeft een negatieve impact op de buurt, wat nog versterkt wordt door de aanwezigheid van verschillende scholen. De aanwezigheid van deze zaak zorgt volgens de stad voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Daarom is er een sluiting van twee maanden opgelegd.

