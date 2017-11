Zaak over hardhandige politie-interventie uitgesteld

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de zaak over een hardhandige interventie van de Antwerpse politie uitgesteld, omdat één van de beklaagden recent is overleden. De zaak wordt nu op 5 januari behandeld.

De politie was op 2 augustus 2014 opgeroepen voor een vechtpartij aan café Neco66 in de Van Kerckhovenstraat. De agenten troffen er een gewonde man aan. Zijn twee zonen kwamen even later ter plaatse en één van hen zou een houten balk met een pin hebben vastgehad. Toen ze het café binnen gingen om de belagers van hun vader aan te pakken, kwam de politie tussenbeide.

Een omstander filmde het optreden van de agenten die behoorlijk hardhandig te werk gingen. De beelden kwamen op YouTube terecht en veroorzaakten destijds veel ophef. Vier agenten werden naar de rechtbank verwezen, maar ze ontkennen dat het gebruikte geweld buitensporig was. Ook de vader en zijn zonen worden mee vervolgd. Vrijdag vroeg de verdediging uitstel, omdat de vader recent overleden is. De strafvordering tegen hem zal vervallen worden verklaard.

(beelden You Tube)