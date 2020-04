Zaak over homeinvasion in Schelle wordt in oktober behandeld

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag de zaak ingeleid over een brutale home invasion bij een zakenman in Schelle. Sinds hoofdbeklaagde Jason V. vorig jaar tot bekentenissen overging, werden er nog twee bijkomende verdachten naar de rechtbank verwezen. Er werd met alle partijen overeengekomen om het dossier op 5 oktober te behandelen.

Filip P., zaakvoerder van een transportfirma, werd op de avond van 30 maart 2017 overvallen in zijn woning door twee gemaskerde en gewapende mannen. De zakenman werd met een pistool geslagen en overmeesterd. Zijn vrouw en hun dochtertje van zeven maanden werden onder schot gehouden, terwijl hij de kluis moest openen. De overvallers stalen een grote som geld, waarna het gezin werd gekneveld en opgesloten in een toilet.

Na uitvoerig onderzoek werden in 2018 vier verdachten naar de rechtbank verwezen. Het gaat om Sofie V.A., de ex-vriendin van de zakenman, haar toenmalige vriend Jason V., zijn achterneef Glenn T. en Jennifer J. Bij de start van het proces begin vorig jaar besloot Jason V. plots tot volledige bekentenissen over te gaan. Hij vertelde de rechtbank dat Sofie V.A. hem getipt had dat Filip P. veel geld in zijn kluis had liggen. Samen met Sofie V.A., Glenn T. en Jennifer J. was hij op voorverkenning gegaan om te zien hoe hij de woning kon binnendringen.

De homejacking zelf had hij met een Spaanssprekende man gepleegd. Die man en ook hun chauffeur zouden hem door Franky V.H. zijn aangebracht, in ruil voor een deel van de buit. Franky V.H. was door de raadkamer echter buiten vervolging gesteld. De rechtbank besliste daarop om de zaak uit te stellen, zodat Jason V. uitvoerig verhoord kon worden. Na verder onderzoek werden Franky V.H. en José F.G. ook doorverwezen naar de rechtbank, waardoor er nu zes beklaagden terechtstaan.