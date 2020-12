Zaak over mensenhandel in café 't Keteltje wordt in februari behandeld

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag de zaak ingeleid rond café 't Keteltje in het Antwerpse Schipperskwartier. De uitbater en werknemers worden vervolgd voor mensenhandel en het houden van een 'huis van ontucht'. Er werd met alle partijen overeengekomen om het dossier op 24 februari te behandelen.

Café 't Keteltje in de Oudemansstraat in Antwerpen is bij politie en gerecht al jaren bekend als een verzamelplaats van voornamelijk Nigeriaanse vrouwen die er hun seksuele diensten aanbieden. De afgelopen decennia nam 't Keteltje een centrale plaats in bij onderzoeken naar mensenhandel van Nigeriaanse slachtoffers, onder wie ook minderjarigen. De uitbater was al meermaals door de bestuurlijke overheden op het matje geroepen, maar in de praktijk veranderde er niets.

Na nieuwe vaststellingen door de politie ging in januari 2019 een onderzoek van start naar feiten van prostitutie en ontucht rond het café. Op 9 november 2019 werden een reeks huiszoekingen uitgevoerd in het café, op het adres van de zaakvoerder in Stabroek en op twee adressen in Antwerpen die als 'afwerkplaatsen' werden beschouwd. In het café werden vijftien Nigeriaanse vrouwen aangetroffen. De onderzoeksrechter liet na de actie 't Keteltje verzegelen.

Eerder deze maand werden zes mannen tussen 31 en 74 jaar naar de rechtbank verwezen. Het gaat om de uitbater en werknemers van het café, een vaste klant en de eigenaar van het pand. Ze moeten zich in februari verantwoorden voor mensenhandel en het houden van een huis van ontucht.