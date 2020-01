Zaak over witwassen van misdaadgeld via Joodse zakenlui wordt in oktober behandeld

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag het dossier 'Cash Travel' ingeleid. Dat gaat over miljoenen euro's aan contant misdaadgeld dat zou witgewassen zijn door personen uit de Joodse gemeenschap. Liefst zesenveertig beklaagden staan terecht. Er werd met alle partijen afgesproken dat de zaak op 15 en 22 oktober behandeld zal worden.

Het gerechtelijk onderzoek, dat eind 2012 van start ging, bracht 46 beklaagden in beeld. Zij zouden hebben meegedraaid in een witwascarrousel voor misdaadgeld, dat vermoedelijk afkomstig was van de Zuid-Amerikaanse drugshandel. Koeriers haalden de gelden op, waarna de biljetten vervolgens via Joodse handelszaken in Antwerpen werden witgewassen. De betrokken zaakvoerders kregen in ruil een commissie. De witwasomzet zou 8,8 miljoen euro bedragen.

Twee beklaagden, Akiva A. en Avraham Z., kwamen begin jaren 2000 al eens in het vizier van de FBI in een gelijkaardig witwasonderzoek. Zij zouden ook nu tot de spilfiguren behoren. Beiden waren vandaag afwezig en werden ook niet vertegenwoordigd door een advocaat. Samen met hen staan onder meer ook de Joodse koeriers en handelaars mee terecht. Onder de beklaagden bevinden zich (voormalige) diamanthandelaars, juweliers, een supermarktuitbater, een verzekeringsagent, een transporteur, de zaakvoerder van een cosmeticazaak, een groothandelaar in zuivel, etc. Ook een oud-politieman, die optrad als koerier, wordt mee vervolgd. Gelet op het groot aantal beklaagden worden twee dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.