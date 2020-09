Zaak-Reuzegom: betoging aan rechtbank in Hasselt

Een virtueel restaurant, waar je eten kan bestellen maar dat fysiek niet bestaat. Het klinkt als iets uit de toekomst, maar het restaurant doet al leveringen in Antwerpen. Eat Casper brengt het concept vanuit het buitenland naar België. Het is een website waar verschillende online restaurants en menu's gebundeld zijn. Leveringen gebeuren op klassieke wijze en er is één afhaalpunt in de Scheldestraat in Antwerpen.