Zaak-Sanda Dia: gewraakte rechter mag aanblijven

De voorzitster van de raadkamer in Hasselt moet niet vervangen worden. Het hof van beroep in Antwerpen heeft het wrakingsverzoek van advocaat Joris Van Cauter, die een van de Reuzegommers verdedigt, afgewezen. Ze kan dus aanblijven in de zaak-Sanda Dia.

De raadkamer in Hasselt ging normaal gezien op 7 juni beslissen wie van de achttien Reuzegomleden voor de strafrechter moet verschijnen voor de fatale doop van Sanda Dia. Advocaat Joris Van Cauter diende echter net voordien een wrakingsverzoek in tegen de voorzitster van die raadkamer. Volgens Van Cauter toonde de voorzitster zich vooringenomen in communicatie die ze hem bezorgde. Het hof van beroep was het daar niet mee eens. Het wrakingsverzoek werd afgewezen.

Van Cauter heeft nu vijftien dagen de tijd om eventueel nog cassatieberoep aan te tekenen.

