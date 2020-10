De zaak van dokter Bo Coolsaet wordt vandaag in beroep behandeld. Coolsaet werd veroordeeld omdat hij seksuele handelingen zou hebben verricht bij een patiënte tijdens een consultatie. Coolsaet zegt dat het een medische behandeling was die hij al bij 300 patiënten had gedaan. Het parket gelooft het verhaal van de vrouw niet en vraagt de vrijspraak voor Coolsaet. Intussen hebben wel al meerdeer vrouwen gemeld dat Coolsaet ook bij hen seksueel getinte handelingen deed.