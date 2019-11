Zaak ontvreemden parkeergelden wordt in januari behandeld

De correctionele rechtbank van Antwerpen zal op 27 januari de zaak behandelen van Patrick R., de vroegere technisch directeur bij het parkeerbedrijf Apcoa die voor 4,5 miljoen euro aan parkeergelden in eigen zak had gestoken. Apcoa was de fraude zelf op het spoor gekomen en had op 29 juni 2016 klacht neergelegd.

Patrick R. had aan medewerkers de opdracht gegeven om af en toe geldlades uit de parkeermeters apart te houden voor een steekproefcontrole. Hij bracht het geld vervolgens naar de bank en liet het op zijn persoonlijke rekeningen storten. De vijftiger drukte zo 4,5 miljoen euro aan inkomsten van Apcoa achterover om zijn luxueuze levensstijl mee te financieren. Patrick R. werd meteen ontslagen en zat vier maanden in voorhechtenis. Hij werd in september naar de rechtbank verwezen voor huisdiefstal, schriftvervalsing en witwassen. Voor die laatste tenlastelegging moet ook zijn toenmalige echtgenote Els H. mee terecht staan. Apcoa Parking Belgium en het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen stelden zich burgerlijke partij. Op een inleidende zitting werd vandaag met alle partijen overeen gekomen om de zaak op 27 januari te behandelen.

(archieffoto ATV)