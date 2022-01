Nieuws Zachte temperaturen zorgen voor prachtige bloeiperiode in arboretum: "Nog nooit meegemaakt"

Het is al een hele tijd bijzonder zacht weer, met ook vandaag opnieuw temperaturen van rond de 13 graden. En de gevolgen van dat zachte klimaat merken ze in het arboretum van Kalmthout. De toverhazelaars staan daar in volle bloei. Da's sowieso een winterbloeier, maar zoveel bloei op 2 januari, dat is ongezien. Het zorgt alvast voor een mooi kleurenpalet in het arboretum.