Zakkenroller opgepakt na diefstal op Antwerps concert Sum 41

De politie heeft in Amsterdam vorige week een 34-jarige Roemeen aangehouden. De man had dertig mobiele telefoons in zijn wielrenbroek zitten, meldt de Nederlandse politie. Die zou hij gestolen hebben op het concert van Sum 41 in Amsterdam. De Nederlandse politie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land dat bij een concert in de Lotto Arena van dezelfde groep vijftig telefoons waren gestolen.

Bron: Belga