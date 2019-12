De politie heeft vanmorgen een cannabisplantage ontmanteld in een garage in de Leeuwlantstraat, in het centrum van Deurne. Buurtbewoners belden rond middernacht de brandweer voor een ondergelopen kelder. De brandweer ontdekte dan de drugsplantage en verwittigde de politie. Die hield heel de nacht toezicht en viel vanmorgen binnen in het pand. Zo’n 4.000 cannabisplanten werden in beslag genomen.