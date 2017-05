Zandbergrun op nieuwe locatie

Vanaf dit jaar start de Zandbergrun in Wuustwezel in de Bremstraat. Door de ontwikkeling van Achter d’Hoven moesten de organisatoren op zoek naar een nieuwe locatie.

Voor de Zandbergrun is het de vierde locatie op 30 jaar tijd. De Run is in 1987 begonnen aan de Zandberg, dan zijn ze verhuisd naar de Molenbergen. In 2003 is het evenement verplaatst naar het Achter d’Hovenplein en de laatste jaren werden nog enkel de oude voetbalterreinen ingericht als evenementenweide.

In al die jaren is de Zandbergrun ook uitgegroeid tot een van de grootsten in zijn soort in Vlaanderen en Nederland. Er nemen 120 zijspannen, 20 oldtimers deel aan dit gebeuren. Meer dan 140 mensen met een beperking genieten van een topdag. Los daarvan zijn er nog tientallen oldtimerliefhebbers die een rondrit zonder passagier maken.

Zaterdag 3 september is de Run toe aan de 31ste editie, voor de eerste keer in de Bremstraat in Wuustwezel.

(bericht en foto : Gemeente Wuustwezel)