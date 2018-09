Zandhoven2018 gaat voor korte maar krachtige lijst

De nieuwe linkse beweging Zandhoven2018 trekt met ondersteuning van sp.a naar de kiezers in Zandhoven, en doet dat met de slogan 'Links. Graag gedaan!'. "We hebben een kleine lijst samengesteld, maar eentje met een sterke mix aan ervaring en nieuwkomers", stelt lijsttrekker Sofie Van Tendeloo.

"Als we ons programma van 6 jaar geleden bekeken konden we veel aanstippen. De meerderheid heeft dus goed geluisterd naar onze standpunten. Vandaar onze slogan: Links. Graag gedaan! We werken echter graag zelf mee en daarom gaat Zandhoven2018 resoluut terug voor een zitje", aldus Van Tendeloo.

Het 10-punten-programma van Zandhoven2018:

1. Betaalbare rusthuizen - door het invoeren van de maximum factuur en het afschaffen van de onderhoudsplicht voor kinderen. Het kan ons inziens niet dat kinderen in de armoede worden geduwd door de hoge kostprijs van een rusthuis.



2. Mobiele Ambtenaar - Onze diensten worden meer en meer gecentraliseerd in Zandhoven. Daarom is het belangrijk dat er een mobiele ambtenaar komt voor minder mobiele burgers, gepensioneerden, rusthuis bewoners, fysiek gehandicapten,... . Een mobiele ambtenaar helpt mensen met allerhande zaken zoals paspoorten, identiteitspapieren, rijbewijs, etc.. maar geeft ook uitleg en informeert.



3. Deelgemeenten opwaarderen - We proberen retail handel aan te trekken naar onze deelgemeenten en zetten onze dorpen in de kijker. We slagen daar niemand bij over. We proberen om elke deelgemeente evenveel betrokken te laten zijn en luisteren naar hun noden en klaagzangen. Dat doen we niet via facebook maar via georganiseerde informatiemomenten.



4. Veilig verkeer - Zandhoven fietsgemeente. We zetten in op veilige, brede fietspaden. Daarbij hoort het niet dat fietsers als verkeersremmers worden aanzien, zoals in Zandhoven dorp. We houden auto, fietser en voetganger uit elkaar en creëren en veilige omgeving.



5. Openbaar vervoer in alle deelgemeenten - Het blijft een werkpunt en we nemen het elke keer terug mee. De bus naar Lier, de bus naar Nijlen, de bus naar ... Het openbaar vervoer kan beter. Voor iedereen, ook voor onze deelgemeenten.



6. Sociale kruidenier - Verdient extra aandacht. We zetten de kruidenier in de kijker en promoten meer samenwerking. We voeren een actief beleid om kansarme beter te helpen.



7. Eerlijke belastingen voor alleenstaanden - Ervaring leert ons dat alleenstaanden vaak in verhouding meer bijdragen dan gezinnen. Met een groeiende groep van alleenstaanden lijkt ons dat een verkeerde insteek. We stellen voor om deze belastingen te herbekijken en a rato te berekenen.



8. Boeren en Buren - De recent opgestarte Boeren en Buren willen we ten volle ondersteunen. We willen bekijken welke rol de gemeente kan spelen in dit of een dergelijk project. Onze boeren verdienen nog nauwelijks iets aan hun teelt. We verkorten de keten en bieden hen een rechtstreekse afzetmarkt aan. Zo krijgen zij een eerlijke prijs voor hun waar en zijn onze burgers zeker van kwaliteitsproducten uit eigen streek. Een rechtstreekse warenverkoop in alle deelgemeenten moeten we stimuleren.



9. Betaalbaar wonen - Iedereen heeft recht op een comfortabele, goede en betaalbare woning, of je nu huurt of koopt, veel of weinig verdient. Toch wordt dat in deze nieuwe tijden voor velen alsmaar moeilijker. Voor jongeren en jonge gezinnen wordt het alsmaar moeilijker om een eigen appartement of huis te kopen zonder financiële hulp van de ouders.



Het is niet toevallig dat wachtlijsten voor sociale woningen langer werden de voorbije jaren. Jongeren die werken, hebben dan wel een loon waarmee ze een lening kunnen afbetalen, maar hebben vaak geen eigen kapitaal hebben om een lening van de bank te krijgen. Dat is in Zandhoven niet anders. Daarom zet Zandhoven2018 in op het concept van de lokale wooncoöperatie, waarbij de overheid het kader schept om jongeren en jonge gezinnen op zoek naar een eigen, betaalbare woning dat nodige, maar bevrijdende duwtje in de rug te geven. Bij een lokale wooncoöperatie zijn jongeren aandeelhouder-coöperant van een gezamenlijk woonproject. De lokale wooncoöperatie combineert een individuele hypothecaire lening met een gezamenlijke - en dus gedeelde - hypothecaire lening door de coöperatie. Jonge gezinnen kunnen zo actief participeren en hun wijk vormgeven door mee de keuzes (keuze voor groene ruimte, speelruimte voor de kinderen of een crèche voor de allerkleinsten) voor de toekomst te bepalen. Met de formule van de lokale wooncoöperatie komt niet de winstmaximalisatie van een bouwpromotor op de eerste plaats, maar wel de woonkwaliteit- en tevredenheid.



10. Onze jongeren verdienen meer aandacht - Jongeren zijn de volwassenen van morgen. Daarom moeten ze elke kans krijgen om zich te ontplooien en zich uit te drukken. Initiatieven van de jongeren moeten we aanmoedigen en ondersteunen.



De lijst van Zandhoven2018:

1. Sofie Van Tendeloo

2. Ben Roelants

3. Hilde Bertels

4. Jill Roelants

5. Niels Daniëls

6. Dirk Vereycken

7. Denise Nauwelaers

8. Kurt Van Tendeloo

(Bericht en foto : Zandhoven2018)