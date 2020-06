De Universiteit Antwerpen onderzoekt hoe ons bewegingspatroon beïnvloed wordt door de coronacrisis. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat 30 tot 50 procent van de ondervraagden nu meer bewegen en sporten dan voor de lockdown. Een belangrijke reden is dat ze daar nu meer tijd voor hebben. Sinds de uitbraak van het coronavirus worden we meer dan ooit aangemoedigd om te blijven bewegen. Niet vanzelfsprekend wanneer alle sportcomplexen gesloten zijn. "Toch zien we dat mensen gemotiveerd zijn en zelfs meer bewegen dan voor de lockdown", vertelt doctoranda Michelle Symons (Departement Communicatiewetenschappen), die samen met Carmem Meira Cunha (Departement Marketing) het effect van de coronacrisis op alle vormen van fysieke activiteit en beweging onderzoekt. Uit de eerste resultaten blijkt dat 30 tot 50 procent van de ondervraagden zich nu, tijdens de coronacrisis, meer engageert in fysieke activiteiten. "Dat mensen plots meer gaan bewegen, ligt vermoedelijk aan de veranderde tijdsindeling: 61,1 % van de respondenten geeft aan nu meer tijd te hebben dan voor de lockdown." Het gebruik van 'activity trackers', die je via je smartphone een herinnering sturen of aantonen hoe goed je bezig bent, is tijdens de lockdown met 12,5 % gestegen. Bijna de helft van de gebruikers geeft aan dat ze deze applicaties waarschijnlijk ook na de coronacrisis zullen blijven gebruiken. Ook online lessen via sociale media worden veelvuldig gebruikt. "YouTubevideo's scoren bijzonder goed, en ook hier geven respondenten aan deze technologie te willen blijven gebruiken na de lockdown. Bovendien had 90,9 % van de respondenten vóór corona nog nooit een online sportles gevolgd. Dat percentage daalde tijdens de coronacrisis met liefst 18,9 %." De studie onderzoekt ook de effecten op lange termijn. Is ons sportgedrag door de coronacrisis blijvend veranderd? Wie wil meewerken aan het onderzoek kan dat doen door de enquête in te vullen via www.uantwerpen.be/bewegen-tijdens-corona.