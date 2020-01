Zaterdag 2 februari afscheid van Michiel Claus in Altenakapel in Kontich

Zaterdag 2 februari om 14u wordt afscheid genomen van Michiel Claus in het Altenapark in Kontich. Vorig jaar hield de cafébaas van De Wipschutter zomerbar Barbaar open in het Altenpark. Vrienden en familie zijn bijzonder dankbaar dat de gemeente het mogelijk maakt om daar een afscheidsfeest te houden. Ze noemen het nadrukkelijk een feest. De plaatsen binnen in de kapel zijn beperkt, maar buiten zal een groot scherm staan. Iedereen is welkom. Er zal ook een toog staan na de afscheidsdienst waar familie en vrienden het woord zullen nemen en waar muziek ook een prominente plek krijgt.