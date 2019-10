Vandaag werd in 14 Europese steden The Race for the Cure gelopen. The Race fort he Cure is het grootste event ter wereld in de strijd tegen borstkanker. In Brussel werd het event afgelast door de hevige wind. In Antwerpen ging het wel door. Om 11 uur deze ochtend verzamelden zo’n 9.000 sportievelingen op het Frederik van Eedenplein in Linkeroever.