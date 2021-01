Sport Zdenek Stybar neemt zondag deel aan WK in Oostende

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

En nog een verrassing in het veldrijden, want Zdenek Stybar zal zondag deelnemen aan het WK in Oostende. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar omdat er door corona al een paar wegwedstrijden zijn afgelast, zat Stybar plots weer met het WK veldrijden in zijn hoofd.