Onbekenden hebben ingebroken in een beenhouwerij in de Sint-Gummarusstraat, in de nacht van dinsdag op woensdag. Ze forceerden de toegangsdeur en stalen een kleine som geld uit de kassa. De daders blijven op te sporen.

De slager ging in het op het aanbod van de politie om de zaak te laten doorlichten met het oog op inbraakpreventie, het zogenaamde technopreventief advies.