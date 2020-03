Wie z'n kinderen heeft thuisgehouden van school en hoopte om er mee naar een buitenspeeltuin te trekken, is er aan voor de moeite. Want ook dat mag niét. Alle binnen- en buitenspeeltuinen in ons land moeten verplicht dicht. En ook meer en meer winkels sluiten de deuren. Onder andere JBC, Decathlon en Torfs hebben dat in de loop van de dag beslist.