"Ze viseren de verkeerde mensen, dat ze die aanpakken die erbij betrokken zijn"

De drugsoorlog woedt in alle hevigheid voort. Vanmorgen is in Wommelgem een granaat ontploft aan een appartementsgebouw in de Melkerijstraat. De incidenten in het drugsmilieu volgen elkaar razendsnel op. Vorig weekend werden nog twee firma's beschoten in Wilrijk, nadat eerder al het huis van een bejaarde vrouw in Ekeren mogelijk per vergissing onder vuur werd genomen. De granaataanslag in het rustige Wommelgem schokt de buurt.