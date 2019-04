Antwerpen heeft het beste operagezelschap ter wereld. Opera Vlaanderen heeft gisterenavond namelijk de prestigieuze International Opera Award gewonnen, in de categorie 'Best Opera Company of the year'. De prijs wordt uitgereikt door een jury van journalisten en professionals uit de operawereld. Opera Vlaanderen versloeg onder andere de gerenommeerde Opera National van Parijs. Een award om trots op te zijn dus.