Zebra's en Giraffen gaan samenwonen in de Zoo

Nu de Kaapse buffels en de vogels zich helemaal thuisvoelen op hun nieuwe Buffelsavanne, kregen ook de giraffen en de Hartmanns bergzebra’s van ZOO Antwerpen een nieuwe Savanne. Eentje met dubbel zoveel pootruimte. Het belooft een boeiende combinatie te worden, want de twee soorten zullen samenwonen. Als bezoeker krijg je vanuit verschillende uitkijkpunten een mooi uitzicht op deze Savanne. Weer een nieuw stukje ZOO erbij dus.

Coördinator Patrick: “Rond de Egyptische Tempel bruist het weer volop van activiteit. Naast de olifanten genieten we nu van giraffen en zebra’s op de grote Savanne. Het is mooi om te zien hoe op een warme zomerdag de dieren samen schaduw zoeken onder de bomen; net zoals op een savanne in Afrika.”

Giraffen en zebra’s samen

De drie vrouwelijke giraffen Clea, Buna en Ballysallagh leven gezellig bij elkaar. Spijtig genoeg heeft de ZOO afscheid moeten nemen van de oude dame in deze groep, Dana. Zij stierf afgelopen weekend op 20-jarige leeftijd. Voor het eerst wonen de giraffen in ZOO Antwerpen samen met een andere diersoort: de bergzebra’s. Die herken je aan een typerend flapje aan hun keel. De Hartmanns bergzebra is een kwetsbare diersoort. In de natuur leven er naar schatting nog maar 9 000 dieren en in dierentuinen worden er weinig geboren. ZOO Antwerpen draagt haar steentje bij aan het in stand houden van deze soort door een goede kweekgroep te huisvesten. Hero, de kweekhengst, zorgde samen met de twee dames Luena en Laya voor veulens. In 2016 werden de twee jongedames Rosalie en Roselinde geboren.

Pareltje van een tempel

De Egyptische tempel werd pas gerestaureerd en zoals historisch bepaald, zijn de binnenstallen van de sierlijke giraffen gevestigd in de ronding van de tempel. Aan de overkant van de Savanne, tegen de buitenmuur van de ZOO, liggen de gerenoveerde, historische Lamastallen. Die kregen een nieuwe, logistieke bestemming: hooi, gras, takken, boomschors, transportkisten en onderhoudsmateriaal krijgen hier een plaats.

Mooie toekomstmuziek

Er wacht nog een veelbelovende toekomst voor deze Savanne. Ze sluit namelijk aan op de zone bij het Rundergebouw en de vroegere Varkenstallen. Voorlopig mogen jonge bezoekers hier de aap uithangen, want de zone werd een groots Apenspeelplein met grime, knutselactiviteiten, een coole reuzenaap als fotopunt, een apenbrug, klimpalmbomen, gratis rondleidingen, tai-chiworkshops en een zoektocht.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)