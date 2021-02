Supermarkt Jumbo aan het Wim Saerensplein in Deurne is gisteravond overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten, die er na de overval vandoor zijn gegaan. Net voor sluitingstijd kwamen twee mannen binnen met zwarte motorhelmen op en een vuurwapen in de hand. Ze bedreigden het personeel en eisten de inhoud van de kassa. Zo konden ze mogelijk een som geld buitmaken. De medewerkers waren zwaar onder de indruk maar er raakte niemand gewond. Even later werd een mogelijke verdachte opgepakt, maar de minderjarige jongen mocht na verhoor weer naar huis.