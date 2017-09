Zeer zeldzaam album Kuifje onder de hamer

Bij Catawiki loopt de veiling van een zeer zeldzaam album van stripheld Kuifje. “Het gaat om een album uit 1943 dat bekend staat als de ‘alternatieve editie’ van het Kuifje-verhaal ‘L’lle Noire’, de Zwarte Rotsen”, meldt het onlineveilinghuis.

Catawiki verwacht dat de opbrengst kan oplopen tot 95.000 euro, wat het stripboek de duurste Kuifje zou maken, aldus het veilinghuis. Wereldwijd zijn er nog maar drie exemplaren van dit album bekend.

Het geveilde exemplaar is volgens het veilinghuis extra bijzonder. “Het album werd in 1943 op vraag van tekenaar Hergé in een privéoplage van slechts tien stuks gedrukt en was bedoeld om naar kranten te sturen die het konden gebruiken voor de publicatie”, zegt stripexpert Patrick Vranken van Catawiki.

“Het album in de veiling werd echter nooit verstuurd, maar is later door Hergé gebruikt als werkdocument om een moderne versie van het originele album voor te bereiden.” Daardoor staat het album vol gecorrigeerde plaatsen en handgeschreven opmerkingen. “Het album is uniek en mag worden beschouwd als een bijzonder stukje stripgeschiedenis”, besluit Vranken.

De veiling loopt nog tot en met zondag. Momenteel bedraagt het hoogste bod 19.000 euro. Een tekstloze versie van “Kuifje in Afrika” uit 1948 haalde vorig jaar 40.000 euro bij Catawiki. Eerder dit jaar klopte een zeldzame illustratie van Kuifje uit het album “Kuifje in Amerika” bij Artcurial in Parijs af op 753.000 euro.