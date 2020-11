Zeeuwse burgemeesters zijn Vlaamse shoppers beu

Door de inspanningen van iedereen wordt een worst casescenario in de zorgsector stilaan vermeden. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht woensdag gezegd op de coronabriefing van gezondheidsinstuut Sciensano, het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid. Het aantal nieuwe besmettingen zit in dalende lijn. In de week vanaf 1 tot en met 7 november kwamen er per dag gemiddeld 7.834 nieuwe besmettingen bij, 46 procent minder dan in de voorgaande week. "De cijfers halveren hiermee om de acht dagen. Als dit tempo aanhoudt, dan kunnen we binnen een maand op minder dan duizend besmettingen per dag zitten", aldus Steven Van Gucht. Het is al van 9 september geleden, ongeveer anderhalve week na de start van de tweede golf, dat de cijfers op dat peil zaten. De daling is er bij alle leeftijdscategorieën. Er belanden ook minder COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen. Vanaf 4 tot en met 10 november waren er dagelijks gemiddeld 536 opnames, 23 procent minder dan in de voorgaande week. Gisteren waren het er 609, maar dat is waarschijnlijk een compensatie voor het afgelopen weekend. Momenteel liggen in heel het land 7.058 mensen in het ziekenhuis (2 procent minder dan er gisteren/dinsdag werden gemeld), van wie 1.470 op de afdelingen intensieve zorg. Het aantal patiënten op intensieve daalt zo voor het eerst sinds september, al is de daling zeer klein. Op 9 november ging het om 1.474 patiënten. Voor het eerst stijgt het aantal patiënten op intensieve zorg niet verder, aldus Van Gucht. "Mogelijk hebben we hier een top bereikt en stijgt het aantal op intensieve zorg niet meer", aldus Van Gucht. "Dit betekent dat we door onze gezamenlijke inspanningen er stilaan in slagen om de zorgsector te vrijwaren van een worst casescenario." Maar Van Gucht benadrukte meteen dat de situatie ernstig blijft. "De situatie blijft nog heel zwaar voor de zorg." Het aantal overlijdens stijgt wel nog, maar het 'tempo lijkt te vertragen'. Vanaf 1 tot en met 7 november bezweken dagelijks gemiddeld 190 mensen in België aan COVID-19. Dat is 35 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. In Wallonië heeft de sterftegraad bijna het niveau van de eerste golf bereikt. Daar is er sprake van een oversterfte van 94 procent in de laatste week van oktober, tegenover 31 procent in Vlaanderen en 70 procent in Brussel. Voor 6 november is er een dagwaarde van 208 overlijdens, het hoogste aantal in de tweede golf. Foto Belga