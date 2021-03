Nieuws Zeevaartschool maakt simulatie Suez-incident

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De Zeevaartschool heeft een simulatie gemaakt van het ongeval met het containerschip in het Suezkanaal. Leerlingen krijgen daar les in een ruimte die helemaal is nagemaakt alsof ze aan het roer van een schip staan. En het ongeval in het Suezkanaal is natuurlijk een leerrijk voorbeeld.