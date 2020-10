Gezondheid "Zeker immuniteit na doormaken van infectie, maar hoelang?"

Een huisarts van dertig uit Antwerpen is voor de tweede keer besmet geraakt met het coronavirus. Wereldwijd melden wetenschappers dagelijks zulke herbesmettingen. In ons land zijn er drie gevallen bekend. Maar in werkelijkheid zouden er nog veel meer zijn.