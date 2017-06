Zeldzame atlas uit 1575 te koop

Wie er altijd al van droomde om een atlas van meer dan 500 jaar oud te bezitten, krijgt een unieke kans. Want er is een uniek exemplaar van Antwerpenaar Abraham Ortelius te koop. Hij was samen met Mercator zowat de grootste cartograaf van de 16de eeuw. De atlas bevat 70 kaarten. Van de uitgave die te koop is zijn er wereldwijd nog maar 25 exemplaren, wat de prijs wel fors de hoogte injaagt. De waarde wordt geschat op minstens 40.000 euro. Op 20 juni wordt de atlas geveild in het Brusselse veilinghuis Henri Godts.