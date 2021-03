Nieuws Zeldzame otter gespot op camerabeelden

Voor het eerst in 9 jaar is een otter op camerabeelden opgedoken in Rivierenland, in het zuidwesten van onze provincie. En dat is heel goed nieuws, want het diertje is uiterst zeldzaam in Vlaanderen.