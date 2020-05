Zeldzame verkoop van opium

Het drugsondersteuningsteam (DOT) kreeg zondag in Deurne een auto in de gaten met twee inzittenden. Er waren indicaties voor dat het duo drugs zou aankopen. Om die reden bleven ze de auto in het oog houden.

De rit ging tot in Brasschaat waar de bestuurder voor een appartement aan de Rerum Novarumlei in contact kwam met een man. Daarna gingen ze samen naar binnen. Maar enkele minuten later kwam de bestuurder weer buiten en vertrokken ze weer. Het DOT ging over tot controle van de twee inzittenden. De mannen hadden net één gram opium gekocht. Er volgde meteen een huiszoeking in het appartement van de vermoedelijke verkoper. De verdachte, een man van 46 jaar, werd meteen aangehouden. De politie kon ook nog net zien dat de vrouw een grote brok opium in haar jaszak probeerde te verstoppen. Drugshond Bo en haar geleider kwamen ter plaatse en vonden nog meer opium. Ook de vrouw van 35 jaar werd gearresteerd. Het koppel wordt voor de onderzoeksrechter geleid.