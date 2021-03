Zelfde trend in cijfers blijft aanhouden

De trends in de besmettingen met het coronavirus en de daaruit voortkomende ziekenhuisopnames blijven stijgend in België. Dat blijkt woensdagochtend uit de nieuwe cijfers op de website van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de ziekenhuizen zijn momenteel 1.903 coronapatiënten opgenomen, dat zijn er iets minder dan gisteren. Het aantal patiënten op Intensieve Zorgen is wel verder gestegen tot 425. Drie weken geleden schommelde dat aantal nog rond de 300. Tussen 24 februari en 2 maart werden elke dag gemiddeld 152 mensen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, wat een stijging met 21 procent betekent in vergelijking met de zevendaagse periode ervoor.

Ook het aantal besmettingen neemt toe: tussen 21 en 27 februari werden dagelijks gemiddeld 2.393 nieuwe besmettingen vastgesteld, 9 procent meer dan in de week voordien. In totaal zijn in ons land nu al 774.344 besmettingen bevestigd. Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens als gevolg van het virus wel nog de goede richting uit. Tussen 21 en 27 februari lieten dagelijks gemiddeld 24 coronapatiënten het leven, dat zijn er 29.3 procent minder dan in de zeven voorgaande dagen. Er zijn in België nu al 22.141 COVID-19-overlijdens geregistreerd.

