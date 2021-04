Nieuws Zelfgenaaide manden van stewardess veroveren Europa

Een serieuze carrièreswitch is het. Van stewardess bij Brussels Airlines naar fulltime manden naaien. Koba Quisquater uit Brasschaat was al enkele jaren bezig met haar zelfgemaakte manden, maar sinds corona gaat het plots heel hard. Want heel Europa lijkt de manden van Koba te willen. Van het vliegtuig, naar de naaimachine dus.