Antwerpen test-stad voor zelfrijdende auto's

De Antwerpse ring en de E313 worden snelwegen voor zelfrijdende auto's. In 2019 al, het is dus geen science-fiction meer.



Over enkele maanden wordt er gestart met de bouw van de zogenoemde autonome snelwegen. Er komen op verschillende plekken langs de ring en de E313 sensoren. Die moeten de zelfrijdende auto's informatie verschaffen, zodat ze hun weg veilig kunnen afleggen. En dat zou meteen ook voor minder file moeten zorgen. Omdat ze trager rijden wanneer dat nodig is en dat zorgt voor vlotter verkeer. Antwerpen is één van de vijf Europese steden waar het systeem getest zal worden.