"Zelfs een klein beetje ontspanning wordt het publiek niet gegund"

'Het is vreemd dat een sector met dezelfde toegevoegde waarde als de farmaceutische sector niet werd vermeld.' Dat zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen na de persconferentie van de overheden. 'Voor onze sector is het Bloody Friday.' De federatie pleit ervoor 'veel strenger op te treden tegen wie de regels niet volgt' 'Ik ga ervan uit dat tot 15 januari zeker niets kan', zegt De Caluwe. Ook in de eerste lockdown gingen eerst de winkels weer open en dan pas de horeca. 'De 60.000 horecaondernemers en 140.000 personeelsleden zaten op meer duidelijkheid te wachten. Als er aanpassingen moeten komen aan onze protocollen, kunnen we daarover praten.' De topman van Horeca Vlaanderen riep de overheid op om afspraken te maken met buurlanden over gelijke regels. 'Dat zou logisch zijn en verwarring vermijden.' Ook is nieuw overleg nodig over steunmaatregelen, meent hij. 'Tot het einde van het jaar zijn we al een kleine 8 miljard euro kwijt. Een gigantisch verlies voor een sector die zelfs in normale tijden hele lage winstmarges heeft.' 'Stabiliteit en perspectief voor een duurzame heropening is nu de 'moral duty' van de regering. Daarover is contact geweest en we gaan dan ook graag met hen in constructief overleg', zegt De Caluwe. 'De volksgezondheid en de zorg hebben nu absolute voorrang. Zorg daarom voor een goed en veilig nationaal plan waarbij iedereen gefaseerd kan opstarten, en veilig kan voortwerken tot het vaccin bij iedereen is geraakt. Een derde lockdown kan en mag niet. Dat zou het einde betekenen van zeer veel zaken, en een zware tol eisen.'