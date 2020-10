Zelfs met strengere maatregelen: "Oppassen voor verspreiding binnen bubbel"

We moeten nog steeds opletten omdat veel mensen het virus in zich hebben en het binnen hun eigen bubbel kunnen binnenbrengen. Hou dus zeker nog altijd afstand, zeker tegenover oudere mensen. Dat heeft Jan Stroobants, spoedarts bij ZNA in Antwerpen, gezegd.

"De contacten tussen verschillende bubbels moeten we onmogelijk maken, dat is de motor die alles in gang hield", aldus de spoedarts.

Het worden volgens de spoedarts nog zeer moeilijke dagen, maar hij hoopt dat het einde van de tunnel stilaan in zicht komt. Hij is ook verheugd over de extra hulp die de regering onlangs aankondigde voor het personeel in de ziekenhuizen. "Het is bijzonder positief dat de regering maatregelen heeft genomen om iets te doen aan het personeelstekort, dat ze mensen inschakelt in de ziekenhuizen zonder dat ze arts of verpleger zijn. Zo zal er druk bij het personeel wegvallen."