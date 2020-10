Zelfs na milde besmetting maanden later nog klachten

In de Belgische fitnessclubs zijn er per 100.000 bezoeken slechts 0,32 positieve gevallen van Covid-19 vastgesteld, sinds de heropening van de clubs in juni. Dat moet blijken uit een onderzoek dat de fitnesssector zelf uitvoerde. Aan de Belgische bevraging hebben 458 clubs meegewerkt. In totaliteit werden, sinds de heropening van de clubs in juni, 68 positieve corona gevallen geregistreerd bij meer dan 700.000 regelmatige fitnessbeoefenaars. Dat er zo weinig besmettingen zijn en geen enkele uitbraak of cluster werd geregistreerd, is volgens Eric Vandenabeele, directeur van de Belgische beroepsvereniging Fitness.be, het resultaat van een gezamenlijke inspanning van clubs, professionals en beoefenaars. "Allen samen willen ze blijven werken aan hun gezondheid en hiervoor houden ze ‘hun' club zo veilig en hygiënisch mogelijk", klinkt het. Fitnessclubs zijn succesvol aan het heropleven na de verplichte sluiting. Steeds meer beoefenaars vinden de weg terug naar de clubs en ook veel nieuwe klanten zoeken een veilige omgeving en professionele begeleiding om met succes te werken aan hun fysieke en mentale weerbaarheid. "Fit zijn of worden is nu meer dan ooit belangrijk", zegt Eric Vandenabeele van de sector. Fitnessclubs werken met degelijke software waardoor het makkelijk is data van hun bezoekers bij te houden en op te volgen. De voorbije drie maanden hebben slechts 9 bevraagde clubs contact gehad met contact tracing wat het laag besmettingsrisico bevestigt. Foto Belga