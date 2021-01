Zenuwachtige man leidt politie naar drugsdealers

Op heel wat werven leiden de nieuwe quarantaineregels ook tot vertragingen. Heel wat buitenlandse arbeiders zijn in de kerstvakantie hun familie in hun thuisland gaan bezoeken. Maar ook zij moeten nu dus in quarantaine. Daardoor was het bijvoorbeeld op de Oosterweelwerf op Linkeroever vandaag veel kalmer dan verwacht. 250 bouwvakkers moesten daar normaal aan de slag gaan. Het waren er 100 minder.