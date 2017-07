Zephyr, the Tomorrowland Hot Air Balloon, vliegt heel de zomer boven Ibiza

Wie deze zomer naar Ibiza trekt, zou wel eens een magische luchtballon kunnen opmerken. Tomorrowland ontwierp een indrukwekkende luchtballon en doopte die Zephyr.

Zephyr zal heel de zomer lang, indien het weer het toelaat, vliegen over Ibiza. Zephyr weegt 300 kg en meet 22 m x 22 m x 6.5 m en heeft plaats voor 2 passagiers. Zephyr biedt een adembenemend zicht over het eiland op de twee mooiste momenten van de dag : bij zonsopgang en zonsondergang. Een unieke ervaring aangeboden door Tomorrowland. Tickets voor een sunrise of sunset vlucht kunnen geboekt worden via via zephyr.tomorrowland.com. Maak een foto als je hem ziet en post met #Zephyr. Misschien vlieg jij wel gratis mee binnenkort.

En er is nog meer nieuws … vanaf dinsdag 4 juli strijkt ook het wereldberoemde muziekfestival Tomorrowland een hele zomer lang neer op Ibiza. Elke dinsdag brengt Tomorrowland op Ushuaïa hun Garden of Madness met Dimitri Vegas & Like Mike. Lost Frequencies, Marshmello, Nervo, Steve Angello, Steve Aoki, W&W Edx, Nora En Pure vullen de line-up aan. Het creatief team van Tomorrowland zorgt voor een imposant podium, betoverende special effects, led en licht.

(bericht en foto : Tomorrowland)