Zes aanhoudingen na vondst van 1,7 ton cocaïne

In een gerechtelijk onderzoek naar onder meer de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen heeft de onderzoeksrechter in Antwerpen deze week zes mensen aangehouden. Er is onder meer 1,7 ton cocaïne onderschept.

Het gerechtelijke onderzoek ging van start nadat er op onrechtmatige wijze containers op verschillende kaaien in de haven van Antwerpen werden afgehaald. Daarbij werd fraude gepleegd met pincodes die bedoeld waren om de containers op te halen. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen kreeg in dat onderzoek een transportfirma en een vrachtwagenchauffeur in beeld. Die zou de containers naar verschillende loodsen in de provincie Antwerpen hebben gebracht. In die magazijnen werden de verdovende middelen uitgehaald, waarna de ‘zwarte’ container terug op de kaai werd gezet. De cocaïne werd in een volgende fase opgehaald door voertuigen die voorzien waren van ingebouwde kluizen om de drugs in te verstoppen.

De zaakvoerder van een firma kwam in beeld. Hij had zijn loods aan de Kontichsesteenweg in Aartselaar ter beschikking gesteld van de criminele organisatie. Maandag viel de politie binnen in de loods op het moment dat er een trekker-oplegger was binnengereden. Vijf mannen konden gearresteerd worden. In de loods werd een partij van 1.752 kilogram cocaïne aangetroffen.

De onderzoeksrechter heeft de vijf mannen aangehouden: het gaat om de 32-jarige eigenaar van de loods, drie Nederlanders van 27, 28 en 41 jaar en een 28-jarige Marokkaan.

Uit verder onderzoek blijkt de betrokkenheid van havenarbeiders, logistieke medewerkers en security-agenten. Ze zouden onmisbare hand -en spandiensten hebben geleverd bij de invoer van de verdovende middelen, maar ook bij het ongezien ontvreemden van de containers op kaai in de haven van Antwerpen.

Woensdag werd in dat kader een 37-jarige straddler chauffeur van zijn vrijheid beroofd. Ook hij is onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Een 21-jarige planner is vrij onder voorwaarden.

Het gerechtelijk onderzoek loopt verder onder leiding van de onderzoeksrechter en bijkomende arrestaties worden niet uitgesloten. De Federale Gerechtelijke Politie wenst de uitmuntende samenwerking met PZ Hekla, PZ Noord, douane en de scheepvaartpolitie tijdens de operaties te beklemtonen.

Het parket van Antwerpen en van Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be.