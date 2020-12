Vrachtwagenchauffeur beschadigt 6 auto's, stapt uit maar rijdt voort

Gisterochtend heeft een vrachtwagen minstens zes auto's beschadigd die in een woonwijk aan de Spaailand en Bordink geparkeerd stonden. De chauffeur van de oplegger zou volgens een getuige even zijn uitgestapt om te kijken, en vervolgens zijn vertrokken met zijn vrachtwagen.

Van de meeste beschadigde wagens was de eigenaar niet ter plaatse. De politie liet telkens een bericht achter voor de eigenaar. De bestuurder van de vrachtwagen kon achterhaald worden. Er is een proces-verbaal opgesteld. De man van 64 jaar wordt later voor de feiten verhoord met een Tolk.

(foto Google Street View)