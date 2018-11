Zes bussen rijden niet uit door vakbondsactie in Antwerpen

Aan de stelplaats Zurenborg in Antwerpen hebben vakbonden vanochtend een controleactie gedaan om het personeelstekort bij de onderhoudsdiensten van De Lijn aan te klagen. Zes bussen werden afgekeurd en mochten niet aan hun rit beginnen.

Alle vertrekkende bussen werden deze ochtend gecontroleerd. Van de negentig werden er bij de actie zes aan de kant gehouden: in twee bussen werkte de boordradio niet, bij twee andere waren er problemen met de stoplichten en in nog twee andere bussen kon de chauffeurstoel niet goed afgesteld worden. 'De chauffeurs hebben het gevoel dat de problemen die ze signaleren, niet worden opgelost', zegt vakbondssecretaris Jo Van der Herten van ACV Openbare Diensten. 'Dat is geen verwijt aan het technisch personeel, want zij proberen hun werk zo goed als ze kunnen te doen. Er zijn gewoon te weinig technici.'

Probleem in Antwerpen het grootst

Het probleem doet zich volgens Van der Herten overal in Vlaanderen voor, maar is in Antwerpen het grootst omdat De Lijn er voor geschoold personeel moet concurreren met de havenbedrijven. 'Nochtans is De Lijn geen slechte werkgever en zijn er veel voordelen, zoals hospitalisatieverzekering en gratis Lijnvervoer voor de hele familie. Het probleem is dat technici niet snel aan De Lijn denken als een mogelijke werkgever. Dat kan opgelost worden door bijvoorbeeld stageplaatsen aan te bieden in technische scholen.' Vrijdag zal er overleg plaatsvinden met de directie. De vakbonden sluiten niet uit dat er nog gelijkaardige acties volgen.