Zes Giants geselecteerd voor Belgische All Star Game basketbal

De tien starters voor de Orange All Star Game op 27 december in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk zijn bekendgemaakt. De Belgische basketliefhebbers konden hun stem uitbrengen en maar liefst zes van de tien genomineerden zijn spelers van Telenet Giants Antwerp.

Ismael Bako, die 'team Belgium' zal representeren, verzamelde de meeste stemmen (626) van alle spelers uit de EuroMillions Basketball League. Domien Loubry, ook team Belgium, is de tweede populairste speler met 437 stemmen en Paris Lee, team world, eindigde met 409 stemmen achter zijn naam.

'Team world' ziet er als volgt uit:

backcourt: Paris LEE (ANT)

backcourt: Matt MOBLEY (CHA)

frontcourt: Jae'Sean TATE (ANT)

frontcourt: Amin STEVENS (BRU)

frontcourt: Dave DUDZINSKI (ANT)

'Team Belgium' is als volgt samengesteld:

backcourt: Domien LOUBRY (BRU)

backcourt: Thomas AKYAZILI (ANT)

frontcourt: Ismael BAKO (ANT)

frontcourt: Axel HERVELLE (CHA)

frontcourt: Hans VANWIJN (ANT)

Deze starters werden gekozen via fan voting op orangeallstargame.be. Elke fan kon éénmaal per dag tussen 9/11 en 10/12 zijn favoriete spelers opgeven. In totaal resulteerde dat in 16.520 uitgebrachte stemmen.

Selectie reserves

Alle EMBL-coaches krijgen tot maandag 18/12 de tijd om de reservespelers te selecteren, maar mogen geen spelers uit eigen team oproepen. Volgende week maandag worden dus de reservespelers en twee stand-by-spelers voor elk team bekendgemaakt.

Tickets zijn beschikbaar via orangeallstargame.be en kosten 12€. Kinderen onder 13 jaar betalen €7.

(Bron : EuroMillions Basketball League)

(Foto : © Belga)