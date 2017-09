Zes jaar cel geëist voor ontvoerders van winkeluitbater

Het openbaar ministerie heeft woensdag zes jaar cel gevorderd voor Abdellatif R.E.A. en Islam G. Beiden worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor het ontvoeren van de uitbater van een hengelsportwinkel in Brasschaat. Het slachtoffer had daarbij rake klappen gekregen en een oogletsel opgelopen.

Luc C. werd op 13 juli vorig jaar door twee mannen aangevallen in zijn winkel. Ze sloegen hem minutenlang tot hij bewusteloos was. Hij werd vervolgens gekneveld en in een bestelwagen gelegd. Het slachtoffer werd tijdens de rit wakker en kon zichzelf losmaken. Hij wachtte tot het voertuig vaart minderde, sprong eruit en bracht zichzelf in veiligheid.

Buurtbewoners die het tumult in de winkel hadden opgemerkt, hadden intussen de politie verwittigd en de nummerplaat van de bestelwagen doorgegeven. Het voertuig werd enkele uren later in Schilde tegengehouden.

Bestuurder Abdellatif R.E.A. werd gearresteerd, maar hij ontkende iedere betrokkenheid bij de feiten en zei dat hij de bestelwagen enkel gehuurd had. Islam G. liet verstek gaan op het proces.

Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij. Hij had door de klappen een oogletsel opgelopen. Volgens zijn advocaat is het nog altijd niet duidelijk waarom zijn cliënt ontvoerd werd. De beklaagden dachten blijkbaar dat het slachtoffer over veel geld beschikte. Vonnis op 26 september.