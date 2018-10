Zes jaar cel voor moordpoging op ex

Het Antwerpse hof van beroep heeft Véronique S. (48) een minder zware straf opgelegd voor de moordpoging op haar ex-vriend in Zoersel. Ze had in eerste aanleg acht jaar cel gekregen, het hof legde haar woensdag zes jaar cel op.

De turbulente relatie van Véronique S. en het slachtoffer was in 2010 op de klippen gelopen. Ze kregen vervolgens ruzie over het omgangsrecht van hun dochter, dat eind 2013 aan haar ex werd toegewezen, tot grote frustratie van de beklaagde. Toen het slachtoffer op 12 januari 2014 het huisvuil op straat wilde zetten aan zijn woning in Zoersel, werd hij besprongen vanuit het struikgewas. Hij werd met een metalen staaf op het hoofd geslagen en met een kapotte fles in de hals gestoken.

Het slachtoffer kon zijn belager overmeesteren en zag tot zijn stomme verbazing dat het zijn ex was. Véronique S. droeg een nylonkous over het hoofd en zeven T-shirts, twee truien en verschillende broeken over elkaar. In haar rugzak staken medische scalpels en een briefje waarop stond dat haar 3-jarige dochter alleen thuis was. De beklaagde ontkende dat ze haar ex wilde vermoorden. Ze zei dat ze hem enkel wilde laten schrikken, maar dat geloofde het hof niet.

Tijdens het onderzoek en het proces waren er twijfels gerezen over de geestelijke gezondheid van Véronique S., door haar vele (ongefundeerde) klachten. Zo beweerde ze dat de politie corrupt en seksistisch was en dat de onderzoeksrechter, de procureur en de rechters in eerste aanleg partijdig waren. Het college van deskundigen zag wel psychiatrische problemen, maar geen geestesstoornis. Véronique S. werd bijgevolg toerekeningsvatbaar bevonden. Het hof veroordeelde haar tot zes jaar cel en hield daarbij rekening met haar persoonlijkheidsproblematiek en blanco strafblad.

(Bron en foto : Belga)