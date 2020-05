Zes jaar cel voor schietpartij tijdens fout gelopen drugsdeal

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Barry T. (44) veroordeeld tot zes jaar cel. Hij had vorig jaar het vuur geopend op Jahvar S. (32) en Jürgen J. (35), toen een drugsdeal met hen was fout gelopen. De twee dertigers hadden hem het geld, voor wat later nepdrugs bleken te zijn, afhandig proberen maken. Zij kregen twee jaar cel voor poging tot afpersing.

De politie werd op 27 juni 2019 rond 17.15 uur naar de Dordrechtlaan in Deurne geroepen voor een schietpartij achter de Arenahal. Buurtbewoners hadden verschillende schoten gehoord. Vlak daarna was een auto met verbrijzelde achterruit aan hoge snelheid weggereden. De politie trof er vier kogelhulzen aan en een vuurwapen dat in de struiken was gegooid.

Op camerabeelden van een omstaander was te zien hoe een man, later geïdentificeerd als Barry T., het vuur had geopend op de wagen. Barry T. werd in de buurt opgepakt. Hij was gewond aan het hoofd en had 23.000 euro cash op zak. De man beweerde dat hij vanuit Duitsland naar Deurne was gekomen om een Landcruiser te kopen. De mannen met wie hij had afgesproken, wilden echter zijn geld stelen. Hij werd bedreigd en geslagen met een vuurwapen. Er was een schermutseling ontstaan, waarbij het wapen was afgegaan. Later gaf hij toe dat hij het wapen bemachtigd had en voor de wagen was gaan staan. Toen die wegreed, had hij nog een schot gelost.

Intussen werd Jahvar S. met een schotwonde in de buik binnengebracht in het Sint-Erasmusziekenhuis. Hij was in het gezelschap van Jürgen J., die in de toiletten van het ziekenhuis nog snel een sok met 54,5 gram cocaïne ging verbergen. In hun auto, die een verbrijzelde achterruit had, lag een rugzak met één kilo wit poeder. Het leek op cocaïne, maar de drugstest was negatief. Uit het telefonie-onderzoek bleek dat Barry T. niet met Jürgen J. had afgesproken voor een Landcruiser, maar wel om een kilo cocaïne aan te kopen. Jürgen J. en Jahvar S. waren echter van plan om Barry T. te bedriegen. Daarom hadden ze slechts een beperkte hoeveelheid echte cocaïne bij, moest hij het goedje willen testen, en een kilo nepproduct. Beiden beweerden niets van een drugsdeal af te weten. Jürgen J. verklaarde dat ze overvallen waren en Jahvar S. kon zich niets meer herinneren. Barry T. moet 17.000 euro schadevergoeding betalen aan Jahvar S. Hij en Jürgen J. moeten 900 euro aan Barry T.