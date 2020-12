Zes jaar cel voor smokkel van twaalf Thaise vrouwen

De Thaise Narin N. (32) is vandaag veroordeeld tot zes jaar effectieve celstraf en 96.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat ze twaalf Thaise vrouwen naar Europa had gesmokkeld om te werk te stellen in de prostitutie. Een illegaal vermogen van 41.148 euro werd verbeurd verklaard.

De politie ontving in november 2018 informatie dat Thaise meisjes naar Europa werden gesmokkeld. Ze moesten in Thailand eerst een schuldbekentenis van 32.000 euro tekenen voor een toeristenvisum van drie maanden en hun reiskosten. Het geld zouden ze kunnen afbetalen door in massagesalons te werken. Volgens de informatie begeleidde Narin N. hen op hun reis naar België en andere Europese landen. Eenmaal ter plaatse werden ze in de prostitutie te werk gesteld. Ze adverteerden hun diensten op sekswebsites. Sommige slachtoffers werkten vanuit een appartement aan de Carnotstraat in Antwerpen.

Er werd een onderzoek gestart en de info bleek al snel te kloppen. Uit de opgevraagde gegevens bij de sekswebsites bleek dat Narin N. de advertenties financierde. Ze regelde de afspraken van de meisjes, bepaalde de tarieven en welke diensten ze moesten verlenen en organiseerde hun vervoer naar de klanten. Haar meisjes werden over heel Vlaanderen ingezet. Twaalf slachtoffers werden geïdentificeerd, maar er konden er slechts twee verhoord worden. De vrouwen waren intussen in de illegaliteit beland doordat ze langer dan drie maanden in Europa moesten blijven om hun schuld af te werken. Ze bevonden zich daardoor in een precaire situatie.

De beklaagde werd begin dit jaar aangehouden in Italië, van waaruit ze alles had geregeld. Ze erkende dat ze zelf soms als prostituee had gewerkt, maar ontkende dat ze anderen daartoe gedwongen had of dat ze geld had ontvangen. Het vermogensvoordeel van 41.148 euro, dat berekend werd op basis van teruggevonden money transfers, had ze zelf verdiend of had ze van familie en vrienden gekregen. De rechtbank vond haar schuld echter bewezen.