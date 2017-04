Zes jaar cel voor steekpartij

Een parkeerwachter van 49 is veroordeeld tot 6 jaar cel voor een steekpartij op een bruiloft drie jaar geleden.



De parkeerwachter kreeg het in oktober 2013 aan de stok met de broer van een bruidegom, vlakbij de feestzaal waar het trouwfeest aan de gang was. Aanleiding was een ruzie over een fout geparkeerde wagen. Het slachtoffer raakte bij de vechtpartij zwaar gewond door een messteek in de hartstreek. De procureur had drie jaar cel gevorderd, maar de rechtbank legt nu een veel zwaardere straf op van zes jaar cel.